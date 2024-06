Beschouw GSAP als het Zwitserse zakmes van de animatie... maar dan beter. Het animeert alles wat JavaScript kan aanraken (CSS-eigenschappen, canvasbibliotheekobjecten, SVG, generieke objecten, wat dan ook) en het lost talloze inconsistenties in de browser op, allemaal met razendsnelle snelheid (tot 20x sneller dan jQuery), inclusief automatische GPU-versnelling van transformaties. Zie https://gsap.com/why-gsap/ voor meer informatie. De meeste andere bibliotheken animeren alleen CSS-eigenschappen. Bovendien verbleken hun sequencing-mogelijkheden en runtime-besturingselementen in vergelijking. Simpel gezegd is GSAP de krachtigste animatiebibliotheek ter wereld, wat waarschijnlijk de reden is dat elk groot advertentienetwerk deze uitsluit van berekeningen van de bestandsgrootte en deze op hun CDN's host. In tegenstelling tot monolithische raamwerken die bepalen hoe u uw apps structureert, is GSAP volledig flexibel; strooi het waar je maar wilt.

Categorieën : Productivity Animatiesoftware

Website: gsap.com

