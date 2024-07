Gramara is een door AI aangedreven grammaticacontrole waarmee gebruikers vloeiend en duidelijk kunnen schrijven. Het kan worden gebruikt om grammatica, dictie en stijl te verbeteren, en is beschikbaar in meerdere talen. Gramara kan worden gebruikt om onjuiste of ongemakkelijke woorden automatisch te markeren en slecht Engels naar vloeiendere en natuurlijkere zinnen te vertalen. Gebruikers kunnen zelfs hun schrijfstijl en toon kiezen en gecorrigeerde zinnen naar hun moedertaal vertalen. Gramara is gratis te gebruiken en biedt servicevoorwaarden en een privacybeleid. Het is gemaakt in Canada door Vectica Systems Ltd.

Website: gramara.com

