GPT for Slides is een AI-aangedreven tool waarmee gebruikers snel presentaties op basis van tekst kunnen ontwikkelen. Het kan worden gebruikt als een Google Slide-add-on of als een zelfstandige webapp. De tool werkt door inhoud samen te vatten en te transformeren, met de mogelijkheid om een ​​reeks informatietypen in te voeren, waaronder algemene onderwerpen, tekst, YouTube-URL's of PDF's om een ​​georganiseerde presentatie te genereren. Gebruikers hebben de flexibiliteit om de lengte van hun uitvoer te beïnvloeden door het aantal dia's op te geven. De tool kan ook afbeeldingen in elke dia opnemen voor een aantrekkelijkere visuele aantrekkingskracht. GPT for Slides ondersteunt een overvloed aan talen en kan worden geïntegreerd met Wikipedia om informatie voor presentaties te tekenen. Het maakt ook de conversie van URL's naar presentaties mogelijk en kan grafieken van tekst maken. Gebruiksgemak staat centraal, omdat het hele proces van het maken van een presentatie op basis van een grote tekst of een onderwerp in een paar minuten kan worden voltooid. Zodra een presentatie is gegenereerd, kunnen gebruikers er gemakkelijk voor kiezen om deze als PPTX-bestand te downloaden. De tool kan worden geïnstalleerd vanuit de Google Workspace Marketplace, waarvoor toegangsrechten vereist zijn.

Website: gptforslides.app

