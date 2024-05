GOrendezvous is een alles-in-één oplossing voor praktijkbeheer die professionals in de gezondheids-, schoonheids- en welzijnssector helpt hun planningen en klantenbestanden te beheren. * Mogelijkheid voor klanten om hun aanwezigheid rechtstreeks via sms-herinneringen te bevestigen. * Geautomatiseerde wachtlijst. * Wachtwoordloze online boeking. * Tweetalige interface en ondersteuning. * Aanpasbare elektronische grafieken. * Een zoekpagina waarmee klanten een professional in hun regio kunnen vinden. * Gemakkelijk en gratis onboarden.

Website: gorendezvous.com

