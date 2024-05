AI Test Kitchen is een plek waar mensen enkele van de nieuwste AI-technologieën van Google kunnen ervaren en feedback kunnen geven. Ons doel is om samen op verantwoorde wijze te leren, verbeteren en innoveren op het gebied van AI. Alles is een werk in uitvoering en bedoeld voor vroege feedback. In overeenstemming met onze AI-principes zijn wij van mening dat verantwoorde vooruitgang niet op zichzelf staat. We moeten mensen de kans geven de technologie uit de eerste hand te ervaren, zodat we ervan kunnen leren en deze kunnen verbeteren.

Website: aitestkitchen.withgoogle.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Google AI Test Kitchen. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.