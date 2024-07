GoodVision is een AI-aangedreven tool ontworpen voor verkeersmodelbouwers en landmeters in slimme steden. Het biedt automatiseringstools voor verschillende stadia van verkeersprojecten, waaronder het verzamelen van AI-verkeersgegevens, verkeersmodellering en realtime verkeerscontrole. Met GoodVision kunnen gebruikers gemakkelijk verkeersgegevens verzamelen voor hun enquêtes en profiteren van geautomatiseerde kalibratie van verkeersmodellen, waardoor tijd wordt bespaard op handmatig werk. De tool biedt ook in realtime gedetailleerde en nauwkeurige verkeersgebeurtenissen voor verkeerscontrolesystemen. GoodVision maakt gebruik van AI en big data-analyses om adaptieve oplossingen voor verkeerscontrole en stadsplanning te bieden, waardoor verkeer kan stromen op basis van zeer nauwkeurige verkeersinzichten. Dit helpt bij het aanpakken van stedelijke verkeersopstoppingen, die leiden tot luchtvervuiling, ongelukken en aanzienlijke economische verliezen. Verkeersmanagement is een cruciaal en complex probleem geworden voor gemeenten over de hele wereld. Uit getuigenissen van klanten blijkt dat GoodVision een professionele partner is die waarde biedt met beeldherkenningstechnologie en -producten. Het wordt geprezen om zijn innovatievermogen en bijdrage aan succesvolle onderzoeksprojecten. De tool wordt beschouwd als geavanceerd, snel, betrouwbaar en biedt visuele representaties die de interpretatie van gegevens voor verschillende mobiliteitsstromen vergemakkelijken. GoodVision biedt verschillende producten, waaronder GoodVision Video Insights en GoodVision LiveTraffic. Het bedrijf biedt ook bronnen zoals een blog, casestudy's en een helpportaal. Het wordt vertrouwd door verschillende organisaties en stelt gebruikers in staat zich te abonneren op de nieuwsbrief voor de laatste updates en nieuws. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden zijn ook beschikbaar op hun website.

Website: goodvisionlive.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan GoodVision. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.