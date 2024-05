Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Uniform, zakelijk berichtenplatform voor toonaangevende merken over de hele wereld. Glowing stelt toonaangevende wereldwijde merken en hun klanten in staat om met elkaar te sms'en via bestaande populaire mobiele berichtenplatforms. Met onze oplossing kunnen merken millennials (en andere digitale reizigers) aanspreken, maar ook de ‘stille gasten’ die berichten verkiezen als hun primaire communicatiekanaal.

Website: glowing.io

