Luister live naar Capital, Heart, Heart 80s, LBC, Classic FM, Smooth, Capital XTRA, Radio X en Gold, plus een enorme selectie streams die zijn samengesteld om bij je stemming of activiteit te passen. Global Player geeft u de controle. Waar je ook van houdt - de nieuwste hits, een kans om te relaxen of een actueel debat - Global heeft wat je zoekt! En het beste van alles is dat het volledig gratis is en wereldwijd beschikbaar is.

Website: globalplayer.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Global Player. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.