Gliglish is een op AI gebaseerd hulpmiddel voor het leren van talen, ontworpen om u te helpen uw taalvaardigheden te verbeteren door actief spreken en interactie. Het biedt een meeslepende leerervaring doordat je met een AI-leraar kunt praten en situaties uit het echte leven kunt naspelen. Deze methode richt zich op het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid en het helpen van gebruikers om meer als een moedertaalspreker te spreken. Gliglish is altijd en overal toegankelijk, waardoor het flexibel is voor consistente dagelijkse taaloefeningen. De tool ondersteunt meerdere talen, waardoor gebruikers verschillende dialecten van over de hele wereld kunnen leren. Gliglish bevat AI-technologie vergelijkbaar met ChatGPT, en biedt verschillende functies zoals slimme kunstmatige intelligentie, voorgestelde onderwerpen om over te praten, instelbare spreeksnelheid en meertalige spraakherkenning. Het biedt ook feedback op uw grammatica, vertalingen van woorden of zinnen en analyse van uw uitspraak. De tool biedt een op abonnementen gebaseerd model waarbij gebruikers kunnen kiezen tussen maand- en jaarabonnementen voor onbeperkte toegang tot de functies en voorrangstoegang tijdens piekuren.

