Glider AI Skill Intelligence Platform, winnaar van de SIA 2021 voor de meest innovatieve HR-technologie, biedt wervingsoplossingen, waaronder virtuele assessments, coderings-/video-interviews, schermbots en meer om de werving van kwaliteitstalent voor ondernemingen, uitzendbureaus en MSP's op te schalen. Wereldwijde merken als Intuit, PwC, Amazon en Capital One vertrouwen op Glider om de kwaliteit van kandidaten te valideren en geschikt te zijn voor elke rol in elke branche. Gemiddeld zien klanten een plaatsingspercentage dat drie keer zo groot is, een vermindering van 50% in de time-to-fill en een verbetering van 98% in de tevredenheid van kandidaten. Ga voor meer informatie naar Glider AI.

Website: glider.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Glider AI. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.