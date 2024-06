Glasses Gone is een AI-tool die is ontworpen voor het retoucheren van portretfoto's, waarbij de nadruk specifiek ligt op het verwijderen van brillen of brillen van het gezicht van het onderwerp. Door gebruik te maken van AI-technologie belooft de tool een snelle en efficiënte verwijdering van brillen in slechts enkele minuten. Om optimale resultaten te bereiken, wordt gebruikers geadviseerd portretfoto's te uploaden waarbij de onderwerpen recht vooruit kijken, omdat dit de nauwkeurigheid van het brilverwijderingsproces zal vergroten. Het wordt ook aanbevolen om foto's te selecteren waarvan de framekleuren eenvoudig en goed gedefinieerd zijn voor betere prestaties. Houd er echter rekening mee dat heldere kaders of kaders met patronen mogelijk geen bevredigende resultaten opleveren. De tool biedt een optie voor bijsnijden in vierkante vorm, waardoor gebruikers het bijsnijdvak kunnen aanpassen en verplaatsen nadat ze hun afbeeldingen hebben geüpload om ervoor te zorgen dat het eindresultaat een vierkant formaat heeft. Voor het verwijderen van brillen beweert Glasses Gone een geld-terug-garantie te bieden als gebruikers de resultaten onbevredigend vinden. Om de kwaliteit van de geretoucheerde afbeeldingen verder te verbeteren, stelt de tool voor om aanvullende gratis tools te gebruiken, zoals clipdrop, om eventuele resterende artefacten op te ruimen.Glasses Gone is een service die wordt aangeboden door GLASSES.GONE en is onderworpen aan hun Servicevoorwaarden en Privacybeleid .

Website: glassesgone.com

