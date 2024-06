Getfloorplan is een AI-gestuurde service waarmee gebruikers snel en eenvoudig gedetailleerde 2D- en 3D-plattegronden kunnen maken, evenals 360° virtuele rondleidingen. Met Getfloorplan kunnen gebruikers in slechts één minuut een plattegrond of schets uploaden, en de AI zorgt voor de rest. Met Getfloorplan kunnen gebruikers binnen een half uur een volledig pakket hoogwaardige materialen verwachten, tegen een betaalbare prijs. De service is ontworpen om eenvoudig te gebruiken, met een widget die beschikbaar is op alle apparaten en tools om het plan te roteren, onderzoeken en doorlopen. Getfloorplan biedt ook budgetvriendelijke automatisering om de prijzen laag te houden, en een snelle verwerking van maximaal 1.000 renders per dag. Klanten melden een toename van het aantal oproepen tot 30% bij gebruik van 2D-, 3D-plattegronden en virtuele rondleidingen van Getfloorplan. Recensies van klanten bevestigen de bespaarde tijd en geld en de hoge kwaliteit van de materialen.

Website: getfloorplan.com

