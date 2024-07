Genie AI is een door AI aangedreven hulpmiddel voor juridische assistenten waarmee gebruikers vol vertrouwen zakelijke juridische documenten kunnen opstellen, onderhandelen en beoordelen zonder dat er een advocaat nodig is. De tool wordt mogelijk gemaakt door GPT-4 en 's werelds grootste open-source juridische database. Met meer dan 4.700 gratis sjablonen kunnen gebruikers kiezen uit een breed scala aan regelmatig bijgewerkte juridische sjablonen die verschillende sectoren bestrijken, van technologie tot productie. De AI-assistent van Genie AI biedt verschillende functies om het proces van het opstellen van juridische documenten te verbeteren. Het kan risico's binnen een contract onder de aandacht brengen, clausules in eenvoudige bewoordingen uitleggen, alternatieve clausules voorstellen, wijzigingen aanbrengen met gebruikmaking van trackwijzigingen, ongebruikte definities onder de aandacht brengen en contractuele verplichtingen samenvatten. Het biedt ook functies zoals realtime samenwerking met teams en collega's op één platform, toegang tot een bibliotheek met contextuele clausules en een grote juridische bibliotheek die regelmatig wordt bijgewerkt door juridische experts. Deze tool heeft erkenning gekregen van opmerkelijke publicaties zoals de Financial Times, Forbes en TechCrunch. Het heeft ook samengewerkt met prestigieuze organisaties zoals Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First en de Innovation and Enterprise-afdeling van University College London. Genie AI garandeert gegevensprivacy en -beveiliging met ISO27001-certificering, 256-bit encryptie, toegangscontrole en regelmatige externe audits. De tool biedt verschillende tariefplannen, waaronder een gratis optie, evenals opties voor het maken van documenten met AI-ondersteuning. Over het geheel genomen is Genie AI een uitgebreide juridische assistent met AI die gebruikers in staat stelt efficiënt en kosteneffectief door het juridische landschap te navigeren.

Website: genieai.co

