Ganttic is een hulpmiddel voor resourceplanning en projectportfoliobeheer, dat gebruikers een overzicht biedt van hun taken, projecten en bronnen. Verkrijg inzicht, efficiëntie en controle over het planningsproces. Het platform is ideaal voor het plannen van meerdere projecten, omdat u hiermee tegelijkertijd mensen, apparatuur, gereedschappen en faciliteiten kunt plannen. De drag-and-drop-interface helpt bronnen snel opnieuw toe te wijzen en rapporten meten de prestaties, waardoor verbeterde efficiëntie wordt gegarandeerd. Houd de projectvoortgang bij met visuele en deelbare Gantt-diagrammen, zodat het hele team op de hoogte blijft. Voer updates direct en overal op het cloudgebaseerde platform uit. Ganttic is een flexibele oplossing voor gebruikers uit elke branche. Implementeer uw eigen planningsmethodiek en zie hoe plannen werkelijkheid worden. We zijn gevestigd in Estland en bedienen de afgelopen 10 jaar klanten uit alle hoeken van de wereld. Start vandaag nog een gratis proefperiode en ontdek zelf waarom.

