Functionize levert een intelligent testplatform dat AI- en machine learning-technologieën integreert om het moeizame softwaretestproces te automatiseren. We werken met teams van elke omvang en met verschillende vaardigheden om het maken van tests te verbeteren, de hapering van tests te elimineren en releases te versnellen met testen op elastische schaal in de cloud. Door een machine learning-benadering van kwaliteit te hanteren, stelt Functionize ondernemingen in staat sneller software van hogere kwaliteit te leveren. Functionize wordt door Gartner erkend op hun lijst van Cool Vendors in Agile en DevOps voor innovatie en wordt vertrouwd door toonaangevende ondernemingen, waaronder Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell en Logitech.

Website: functionize.com

