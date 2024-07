FreeSubtitles.Ai is een AI-tool die gratis ondertitels voor audio- en video-inhoud genereert. Het is beschikbaar op GitHub en biedt meerdere opties, waaronder automatische invoer van downloadlinks, taal- en modelselectie voor verschillende nauwkeurigheidsniveaus, en vertaling in verschillende talen. Met de tool kunnen gebruikers bestanden uploaden tot een maximale grootte van 300 MB en een duur van één uur, terwijl betaalde gebruikers bestanden kunnen uploaden tot 10 GB en een duur van 10 uur. Het maximale aantal wachtrijen is nul en er worden vier actieve taken uitgevoerd. Gebruikers kunnen vooraan in de wachtrij springen door te kiezen voor betaalde functies. De tool biedt 111 taalopties, waaronder automatische detectie voor optimale efficiëntie, en de mogelijkheid om te kiezen tussen negen modellen van verschillende grootte en nauwkeurigheid, waarbij grotere modellen een grotere nauwkeurigheid bieden, maar langer duren. De tool biedt ook vertalingen in verschillende talen, waardoor deze zeer veelzijdig is voor gebruikers met een internationaal publiek. De tool is gratis te gebruiken voor een bestandsgrootte van maximaal 300 MB en een duur van maximaal een uur, terwijl betaalde functies meer flexibiliteit bieden. De tool vereist dat gebruikers het audio- of videobestand selecteren of neerzetten en de benodigde opties selecteren voordat het transcriptieproces begint. Over het geheel genomen is Transcribe File een betrouwbare tool die ondertitels nauwkeurig genereert, waardoor het een geweldige optie is voor makers van inhoud met beperkte middelen.

Website: freesubtitles.ai

