Free text to speech

Vrije tekst-naar-spraak is een krachtige en gratis online tekst-naar-spraak-synthesetool die tekst omzet in een natuurlijke en vloeiende menselijke stem met een verscheidenheid aan aanpassingen. Het biedt meer dan 100 luidsprekers waaruit gebruikers kunnen kiezen, ondersteunt meertalen en dialecten en kan zelfs Chinees-Engels mixen. Het is ook flexibel wat betreft de configuratie van audioparameters, waardoor gebruikers de spreeksnelheid, toonhoogte, articulatie, pauzes en meer kunnen aanpassen. Deze tool wordt veel gebruikt bij het lezen van nieuws, reisnavigatie, intelligente hardware en het uitzenden van meldingen, en kan de tekstinhoud zelfs converteren naar MP3-bestanden om te downloaden en op te slaan. Bovendien biedt het een verscheidenheid aan neurale netwerkstemmen in 129 talen en varianten, waardoor het gemakkelijk wordt om een ​​wereldwijd publiek te bereiken. Het wordt ondersteund in alle grote browsers, zoals Chrome, Firefox en Edge, evenals WeChat. Mobiele gebruikers kunnen Chrome, Firefox en de nieuwe versie van Edge proberen te gebruiken.

Website: text-to-speech.online

