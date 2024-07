Frameright is een tool waarmee makers, ontwikkelaars en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat hun afbeeldingen in het perfecte formaat voor elke container en elk scherm worden weergegeven. De tool pakt het probleem aan dat afbeeldingen niet worden weergegeven zoals bedoeld als gevolg van variërende kanaal- en schermgroottevereisten op internet. Met behulp van de Image Display Control (IDC)-technologie van Frameright worden afbeeldingen intelligent en aanpasbaar, ongeacht waar ze worden gepubliceerd. De aangepaste AI van de tool zorgt voor een gebruiksvriendelijke interface (UI), die een snelle en soepele beeldverwerking mogelijk maakt. Instructies worden opgeslagen in de metadatavelden van elk bestand, en de juiste informatie over de afbeeldingsgrootte is gemakkelijk toegankelijk via open-sourcebibliotheken en componenten. Frameright verbetert de workflows voor beeldverwerking en maakt middelen toekomstbestendig, terwijl deze naadloos integreert met bestaande systemen. IDC vergemakkelijkt de communicatie tussen verschillende delen van het productieproces, waardoor het publiceren van dagelijkse afbeeldingen en het vernieuwen van de lay-out moeiteloos verloopt. Frameright geeft makers van inhoud de mogelijkheid om essentiële controle te bieden over visuele verhalen en ervoor te zorgen dat afbeeldingen er uitzien zoals bedoeld. Het biedt pixelprecisie en op code gebaseerde beeldframing voor ontwikkelaars, zonder de noodzaak van CSS-hacks. Bedrijven kunnen de waarde van hun bedrijfsmiddelen maximaliseren en kostbare fouten vermijden. IDC is een open ecosysteem dat prioriteit geeft aan het weer onder controle brengen van afbeeldingen en beeldmakers. Frameright biedt een unieke AI die individuele stijlen begrijpt, waardoor gebruikers zich onderscheiden van de massa. De tool is ontworpen om naadloos samen te werken met verschillende sectoren, waaronder fotografie, contentcreatie en webontwikkeling.

Website: frameright.io

