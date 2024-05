Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Door de gemeenschap samengestelde voorpagina voor de lanceringen die de onchain-cultuur vormgeven. Op Forage maken communitycuratoren, 'foragers' genoemd, startpagina's voor projecten die ze onder de aandacht willen brengen. Lanceringspagina's combineren een persbericht en een herdenkingsmunt tot één strakke enkele pagina die is ontworpen om zich als een lopend vuurtje te verspreiden. Deze lanceringen worden samengesteld op de Forage.xyz-startpagina, waar ze ondersteuning krijgen in de vorm van pepermuntjes. Wanneer bouwers een lanceringspagina op Forage maken, gebruiken we de nieuwste innovaties op het gebied van onchain-distributie om de lancering aan te bevelen aan meer mensen die op één lijn zullen liggen met hun werk.

Website: forage.xyz

