Flowplay is een lichtgewicht mediaspelerbibliotheek die speciaal is gemaakt voor Webflow, een populaire websitebouwer zonder code. Hiermee kunnen gebruikers volledig aanpasbare HTML-, Vimeo- en YouTube-videospelers maken zonder dat enige codering vereist is.

Website: videsigns.uk

