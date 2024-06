Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Flowmonk is een suite met Webflow-tools zonder code waarmee u betere Webflow-sites kunt bouwen. Met een Webflow first-mentaliteit bouwen we tools voor Webflow-ontwerpers en -ontwikkelaars om slimmere en echt dynamische Webflow-sites te creëren. Ervaar realtime synchronisatie tussen Webflow en Airtable met Flowmonk. Houd uw Airtable-basis naadloos up-to-date terwijl u publiceert op Webflow, en bekijk onmiddellijke updates op uw Webflow-site wanneer u nieuwe records toevoegt in Airtable. Met onze automatische Airtable-configuratiefunctie kunt u Flowmonk snel en binnen enkele minuten instellen en gebruiken. Onze automatische Airtable-configurator vereenvoudigt het installatieproces door automatisch uw Airtable-basis te genereren volgens uw Webflow CMS-structuur. Heeft u al een bestaande Airtable-basis? Geen probleem! Slimme mapping maakt het installatieproces moeiteloos door velden met identieke namen automatisch te matchen en toe te wijzen.

Website: flowmonk.com

