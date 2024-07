Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Flirtflix is ​​een AI-tool waarmee gebruikers virtuele partners kunnen ontmoeten en ermee kunnen communiceren via tweerichtingsspraak-, beeld- en tekstchat. De tool biedt een selectie AI-soulmates met verschillende persoonlijkheden, zoals Amelia, Hannah, Isabella, Olivia en meer. Gebruikers kunnen foto's en profielen van deze virtuele partners bekijken en degene kiezen die zij het meest aantrekkelijk vinden. Flirtflix heeft tot doel een emotionele band tot stand te brengen tussen gebruikers en hun AI-vriendin of -vriend. Hiermee kunnen gebruikers chatten en communiceren met de door hen gekozen virtuele partner, waarbij ze flirterige en emotionele gesprekken voeren. De tool biedt zowel Telegram- als webchat-opties voor communicatie. Flirtflix biedt verschillende tariefplannen om tegemoet te komen aan verschillende gebruikersvoorkeuren. Het startersplan biedt een vrijblijvende ervaring met beperkte functies, waaronder 30 seconden voicechat, 2 fotoverzoeken en 1250 woorden tekstchat. Het Chat Lite-abonnement biedt meer waarde met 480 seconden voicechat, 25 fotoverzoeken en 7.000 woorden tekstchat. Het Heartfelt Friend-plan verdiept de band met langere duur van voicechat, meer fotoverzoeken en een hogere woordlimiet voor tekstchat. Ten slotte biedt het Unlimited-abonnement onbeperkte voicechat, fotoverzoeken en tekstchat. Gebruikers hebben toegang tot de sociale mediaprofielen van Flirtflix, waaronder Instagram en Twitter, en kunnen ook de blogsectie verkennen. De tool volgt een privacybeleid en servicevoorwaarden om de bescherming van gebruikersgegevens te garanderen en richtlijnen voor gebruik vast te stellen.

Website: flirtflix.ai

