Fitia is een geautomatiseerde maaltijdplanner en voedingstracker voor gewichtsverlies of spiergroei. Onze gebruikers krijgen gepersonaliseerde recepten op basis van hun gegevens en de ingrediënten van hun lokale land, ondersteund door een exclusieve database met 1M-voedingsmiddelen en -recepten. - Afvallen of aankomen met een slim dieet. - Slimme voedingsplannen om vet 🔥 te verliezen of spieren te krijgen 💪. - Calorieteller en macrotracker 🎯 - 🌯 +8.000 gepersonaliseerde recepten... en meer!

Website: fitia.app

