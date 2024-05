AI-aangedreven bedrijfsontwikkeling voor wetenschappelijke organisaties. FirstIgnite is een AI-softwarebedrijf dat speciaal is gebouwd om universiteiten te helpen bedrijven te identificeren en ermee in contact te komen die geïnteresseerd zijn in samenwerking op het gebied van onderzoek. Gebruikers voeren een beschrijving van hun onderzoek in en worden gekoppeld aan de markten, bedrijven en contacten die het meest aansluiten bij een potentieel partnerschap.

Website: firstignite.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan FirstIgnite. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.