First Insight biedt een beslissingsplatform van de volgende generatie waarmee ontwerpers, verkopers, merkmanagers, inkopers en marketingteams de belangrijkste vragen kunnen beantwoorden waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd door consumenten te betrekken bij digitale enquêtes die speciaal zijn ontworpen voor de detailhandel. Leiders in de detailhandel gebruiken het digitale testplatform van First Insight (InsightSUITE) om groei mogelijk te maken door waarde te ontsluiten van hun doelgroep. Onze oplossing verzamelt zero-party, voice of klantgegevens en combineert deze met AI om financiële doelen werkelijkheid te maken. Waarom Eerste Inzicht? Met de digitale betrokkenheidsmodule van First Insight kunt u prospects, consumenten, klanten en werknemers betrekken via een eenvoudige en meeslepende, browsergebaseerde gebruikerservaring. Deze Voice of the Customer-software verzamelt feedback via enquêtevragen, sentimentbeoordelingen, waarderingen en open opmerkingen. Bedrijven kunnen de betrokkenheid aanpassen met hun eigen branding, incentives en koppelingen, allemaal binnen één geïntegreerd platform. Bewezen, toekomstgericht en efficiënt: de algoritmen van InsightSUITE maken gebruik van menselijke computationele en Bayesiaanse modellen om het aantal reacties dat nodig is voor statistisch geldige resultaten te minimaliseren. Deze aanpak resulteert in tests die nauwkeuriger, goedkoper en sneller zijn dan andere onderzoeksmethoden. Deskundige accountondersteuning: Accountmanagers van First Insight zijn retailexperts. Onze teamleden beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om u te helpen het InsightSUITE-platform succesvol te implementeren en de time-to-value te minimaliseren. Dekking/aanbevelingen van analisten: vermeld als representatieve leverancier in de Gartner®-marktgids voor 2022 voor toepassingen voor optimalisatie van retailassortimenten in merchandising Opgenomen in Gartner's 2021-editie van .

