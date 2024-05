FinFlx maakt het voor het MKB eenvoudiger en betaalbaarder om pensioenregelingen op basis van vaste bijdragen aan te bieden in overeenstemming met de lokale arbeidswetgeving. Werkgevers kunnen binnen enkele uren in plaats van weken een pensioenregeling lanceren, met volledig digitaal personeelsdossierbeheer, planadministratie, investeringsselectie en gedetailleerde rapportage. FinFlx is de toekomst van pensioenoplossingen op de werkplek in het Midden-Oosten.

Website: finflx.com

