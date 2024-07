FilterPixel is een AI-aangedreven tool voor het verwijderen en bewerken van foto's die beschikbaar is op zowel Windows- als Mac-platforms. De tool automatiseert het proces van het sorteren van foto's, het identificeren van de beste foto's en het signaleren van mogelijke problemen, waardoor er aanzienlijk minder tijd wordt besteed aan het selecteren van foto's. De applicatie is ontworpen om tegemoet te komen aan verschillende fotografiegenres en zorgt voor nauwkeurige resultaten, ongeacht het type fotoshoot. Het ondersteunt een reeks formaten, waaronder RAW, DNG en JPG, en maakt het tegelijkertijd importeren van meerdere albums mogelijk, wat leidt tot verdere efficiëntie in de workflow. FilterPixel gebruikt AI om de bewerkingsstijl van gebruikers te imiteren, van bijsnijden tot belichtingsaanpassing, waardoor ze gepersonaliseerde bewerkingsprofielen kunnen maken. Met FilterPixel kunnen gebruikers hun bewerkte afbeeldingen in verschillende formaten exporteren naar verschillende platforms, waaronder Lightroom, Capture One en Photo Mechanic. De tool wordt vertrouwd door een wereldwijde gemeenschap van fotografen vanwege de doeltreffendheid ervan bij het transformeren van hun workflows en het verbeteren van hun productiviteit. De software garandeert privacy en deelt geen gebruikersgegevens, waardoor naleving van de AVG wordt gewaarborgd. Het biedt een scala aan ondersteuning, waaronder educatieve blogs en een speciale helpdesk. AI past zich ook aan om de fotografiestijl en het genre van de gebruiker te leren kennen, en verwerkt verschillende opnames op een andere manier. Met name de AI van FilterPixel categoriseert vergelijkbare foto's en kiest de beste, zodat geen enkele gewenste opname wordt gemist.

Website: filterpixel.com

