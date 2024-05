Wij helpen studenten in Latijns-Amerika om af te studeren aan de universiteit. Met online cursussen helpen we studenten met afstuderen aan de universiteit, vanaf de toelating en gedurende hun gehele hbo-opleiding tot aan hun afstuderen. Al onze cursussen omvatten 24/7 interactie met onze docenten en docenten, waardoor 95% van onze gebruikers hun gewenste score bereikt. We hebben meer dan 10.000 studenten voorbereid en in 2021 hebben we al 800.000 studenten verdiend, wat een zesvoudige groei op jaarbasis betekent.

Website: filadd.com

