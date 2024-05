Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Fetii vervoert groepen en bedrijven samen, on-demand. Fetii is een app voor het delen van groepsritten waarmee zowel consumenten als bedrijven on-demand busjes voor 15 passagiers kunnen bestellen. Gebruikers betalen met behulp van een QR-inchecksysteem dat de betalingen naadloos verdeelt over de groep op het moment van instappen. Groepen worden niet langer gedwongen om weken van tevoren een chartervoertuig te reserveren, minimaal 5 uur te betalen voor een reis van 15 minuten en geen betalingsflexibiliteit te hebben OF de groep op te splitsen en meerdere voertuigen te gebruiken... Fetii haalt de wrijving uit groepsvervoer .

Website: fetii.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Fetii. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.