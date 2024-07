Fermat is een baanbrekende AI-tool die is ontworpen om een ​​revolutie teweeg te brengen in de mode-industrie. Het stelt gebruikers in staat om in een versneld tempo modeontwerpen te bedenken, ontwerpen en presenteren, waardoor hun creatieve workflow aanzienlijk wordt verbeterd. Fermat is ook een collaboratief whiteboard waarmee ontwerpers hun ideeën kunnen omzetten in realistische beelden. Gebruikers kunnen hun handgemaakte schetsen omzetten in realiteit door met één klik hoogwaardige renders te verkrijgen. De tool moedigt ontwerpers aan om hun unieke stijl toe te passen met behulp van visuele referenties om de samenhang in hun collecties te behouden of om hun bestsellers te vernieuwen. Een belangrijke functie is de mogelijkheid om de sfeer, materialen en kleuren van modeartikelen binnen enkele seconden te veranderen. Het biedt ook de mogelijkheid om een ​​outfit op verschillende modellen te visualiseren en de instellingen indien nodig aan te passen. Fermat maakt ook opschaling met hoge resolutie mogelijk om gemaakte ontwerpen te verbeteren en biedt de mogelijkheid om ontwerpen om te zetten in bewerkbare vectorformaten. Het is een essentieel hulpmiddel dat modemakers in staat stelt hun ideeën om te zetten in tastbare prototypes, helpt bij de visuele expressie van ideeën en effectieve samenwerking tussen teams bevordert. Het wordt vertrouwd en gebruikt door verschillende gevestigde bedrijven en freelance modeconsulenten.

Website: fermat.app

