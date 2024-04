Feedify provide a lean dashboard from where customer engagement tools can be managed with automation. Feedify allows to create notifications, pops, surveys, feedback tools (pre and post sales) which can be narrowed via geo location, browser, device, country, time zone etc.

