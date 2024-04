Faros AI is uw infrastructuur voor technische activiteiten: één overzicht van snelheid, kwaliteit, doelen en meer! Faros integreert al uw technische gegevensbronnen om u holistisch inzicht te geven in de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling. Het maakt het giswerk uit de planning overbodig, zodat u beslissingen kunt nemen, middelen kunt toewijzen en de productiviteit kunt verbeteren op basis van feitelijke gegevens. Het toevoegen van een nieuwe gegevensbron is net zo eenvoudig als het omzetten van een schakelaar, zelfs als het een systeem van eigen bodem is.

Website: faros.ai

