F1000 research

F1000Research is een Open Research-publicatieplatform voor wetenschappers, wetenschappers en artsen dat snelle publicatie van artikelen en andere onderzoeksresultaten aanbiedt zonder redactionele vooringenomenheid. Alle artikelen profiteren van transparante peer review en redactionele begeleiding bij het openlijk beschikbaar maken van alle brongegevens. F1000Research publiceert artikelen en andere onderzoeksresultaten waarin fundamenteel wetenschappelijk, wetenschappelijk, translationeel en klinisch onderzoek wordt gerapporteerd op het gebied van de natuur- en levenswetenschappen, techniek, geneeskunde, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Al het onderzoek is geschikt, ongeacht het waargenomen niveau van interesse of nieuwigheid; we verwelkomen bevestigende en negatieve resultaten, evenals nulstudies. F1000Research publiceert verschillende soorten onderzoek, waaronder klinische onderzoeken, systematische reviews, softwaretools, methodeartikelen en vele andere.

Website: f1000research.com

