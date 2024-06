ExtendMusic.AI is een AI-tool waarmee muziekmakers hun originele composities kunnen verbeteren en uitbreiden door frisse en inspirerende muziek te genereren. De gebruiker uploadt eerst zijn unieke muziek in .wav- of .mp3-formaat, en vervolgens gebruikt de AI-technologie geavanceerde algoritmen om nieuwe audiotracks te creëren die het originele stuk aanvullen en verrijken. De tool is gemaakt door Mark Doppler en biedt een op credits gebaseerd systeem, waarbij het aantal benodigde credits per upload afhankelijk is van de lengte van het bestand. De generatieve AI-technologie van ExtendMusic.AI kan tot zestig seconden nodig hebben om nieuwe audiotracks te maken, waarbij langere tijden extra credits kosten. ExtendMusic.AI is ideaal voor muziekmakers die hun geluid willen versterken met nieuwe, innovatieve en gepersonaliseerde stukken. De tool kan handig zijn voor het maken van arrangementen voor filmmuziek, soundtracks van videogames en reclamespots. Over het geheel genomen biedt ExtendMusic.AI een innovatieve oplossing voor muziekmakers die hun originele audiotracks willen verbeteren en uitbreiden met gegenereerde inhoud. De tool biedt een gebruiksvriendelijke interface die eenvoudig te navigeren is. Het biedt een op kredieten gebaseerd systeem dat gebruiksvriendelijk en betaalbaar is, waardoor het toegankelijk is voor een breed scala aan gebruikers.

Website: extendmusic.ai

