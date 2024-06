ExtendImage AI is een tool die generatieve kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om afbeeldingen uit te breiden. Met deze tool kunnen gebruikers verschillende AI-technieken op hun afbeeldingen toepassen, zoals het toevoegen van nieuwe elementen, het overvloeien van stijlen en het maken van kleurenpaletten. Het is ontworpen om gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken te zijn, met een paar eenvoudige stappen om aan de slag te gaan. Gebruikers kunnen hun afbeelding uploaden en de gewenste AI-techniek selecteren, zoals het toevoegen van een voorgrond of achtergrond, het samenvoegen van twee afbeeldingen of het maken van een kleurenpalet. De tool biedt ook een reeks geavanceerde functies, zoals het aanpassen van de intensiteit van het AI-effect en het bewerken van de uitvoerafbeelding. ExtendImageAI kan worden gebruikt om nieuwe en unieke afbeeldingen te maken, maar ook om bestaande afbeeldingen uit te breiden. Het is een geweldig hulpmiddel voor grafisch ontwerpers, digitale kunstenaars en iedereen die interessante beelden wil creëren.

Website: extendimage.ai

