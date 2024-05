ExpenseOnDemand transformeert de manier waarop financiële en salaristeams hun onkostenbeheerprocessen beheren. We bieden een end-to-end oplossing die gebruik maakt van AI en slimme technologie om bonnen en facturen vast te leggen, tot aan de naadloze integratie in Xero, Tally, QuickBooks en Sage, waardoor uw leven zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. Onze unieke technologie helpt bedrijven processen te automatiseren, dubbele bonnen op te sporen en claims eenvoudig te authenticeren, waardoor ze jaarlijks duizenden of zelfs miljoenen aan kosten besparen. Het platform heeft maar liefst 120 geavanceerde functies waaruit u kunt kiezen, en u betaalt alleen voor de functies waarop u zich abonneert. De opvallende voor onze gebruikers zijn: 1. U kunt uw eigen goedkeuringshiërarchie inbouwen, inclusief goedkeurders op meerdere niveaus in het platform, met bestedingslimieten. 2. Gebruik onze Google Mileage-functionaliteit en bespaar maar liefst 27,8% op de handmatig geclaimde mijlen. 3. Met onze 'boekhoudintegraties' kunt u binnen enkele minuten integreren met verschillende boekhoudsoftware, inclusief het verzenden van kwitanties en het gebruik van de trackingcategorieën. 4. Onze 'Audit trail'-functionaliteit kan u een volledige geschiedenis van een uitgave tonen wanneer u deze nodig heeft - van workflow, ontvangstbewijs tot de goedkeuringsgeschiedenis. 5. U kunt verschillende belastingtarieven invoeren in een ontvangstbewijs, zodat financieel managers de uitgaven gemakkelijk kunnen scheiden in hun relevante belastingtarieven. 6. U kunt onkostencategorieën aanpassen die uniek zijn voor uw bedrijf. U kunt uw eigen aangepaste exportrapport samenstellen dat geschikt is voor uw organisatie.

Website: expenseondemand.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan ExpenseOnDemand. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.