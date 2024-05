Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Transformeer uw projectportfoliobeheer met Exepron: een game-changer voor bedrijfsefficiëntie. Verwacht meer dan 90% tijdige oplevering voor een portfolio van projecten. Exepron brengt een revolutie teweeg in Enterprise Project Portfolio Management met zijn baanbrekende AI/BI-gestuurde oplossing. Door senior management en projectsupervisors in diverse sectoren te ondersteunen, pakt Exepron de chronische problemen van budgetoverschrijdingen, vertraagde leveringen en cashflowtekorten frontaal aan. Dit komt onder meer ten goede aan sectoren als lucht- en ruimtevaart, maritiem, IT, fabricage en productie. Kritieke uitdagingen op het gebied van projectmanagement oplossen

Categorieën : Business Projectbeheersoftware

Website: exepron.com

