Met de ESV Bijbel kun je gemakkelijk Gods Woord lezen, bestuderen en ermee bezig zijn, waar je ook bent, waardoor het de best mogelijke Bijbelleeservaring is voor je telefoon of tablet. Luister naar de Schrift met audiobijbels en mediteer over Gods Woord met instrumentale achtergrondmuziek. Pas uw ervaring aan met een grote verscheidenheid aan leesplannen en thematische afspeellijstopties, zodat u van dagelijks Bijbellezen elke dag een gewoonte kunt maken.

Website: esv.org

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan ESV Bible. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.