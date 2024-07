eSchool News behandelt onderwijstechnologie in al zijn aspecten, van wetgeving en rechtszaken, tot best practices, tot geleerde lessen en nieuwe producten. eSchool News, voor het eerst gepubliceerd in maart 1998, is een maandelijkse gedrukte en digitale krant die het nieuws en de informatie biedt die nodig zijn om besluitvormers in het basis- en voortgezet onderwijs te helpen met succes technologie en internet te gebruiken om de Noord-Amerikaanse scholen en hogescholen te transformeren en hun onderwijsdoelen te bereiken.

Website: eschoolnews.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan eSchool News. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.