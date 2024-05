ERPGulf - ERP op maat voor de Golf, regionale hosting. ERPGulf is een ERP- en CRM-systeem, speciaal gemaakt voor de Golflanden. (Saoedi-Arabië, VAE, Bahrein, Oman, Koeweit en Qatar) Het volgt alle wetten, voorschriften en procedures in deze landen, vooral wat betreft de arbeidsregels voor immigranten, het loonbeschermingssysteem, de visumregels, de gezinsstatus, de naturalisatieregels, de GCC-btw, enz. ERPGulf is een van de toonaangevende systemen in de regio met honderden installaties. Ook bieden wij trainingen en certificeringen aan voor accountants en auditors in de regio. ECA (ERPGulf Certified Accountant) verbetert de carrièremogelijkheden van de professionals in de regio. De meeste bedrijven die geabonneerd zijn op geïmplementeerde andere EPR- en CRM-systemen worden geconfronteerd met problemen op het gebied van arbeidswetgeving, loonbeschermingssystemen, visumregels, enz. in de regio. ERPGulf houdt al rekening met de wijzigingen in de regelgeving en actualiseert deze regelmatig in het systeem. Bovendien is ERPGulf het enige ERP-systeem dat wordt gehost in de regionale datacenters. In sommige provincies zijn er regels die beperken dat financiële gegevens buiten worden gehost. Bovendien zorgt regionale hosting ervoor dat de systeemconnectiviteit sneller en stabieler wordt. ERPGeïntegreerd met de meeste financiële gateways in de regio, zoals Q-Pay en Speedcash. We werken ook samen met bezorgbedrijven zoals Talabat, Rafeeq, Delivery en Snoonu om hun systeem en ERPGulf te integreren. 3CX, de populaire callcentersoftware in de regio, kan standaard worden geïntegreerd met ERPGulf voor klantrelatiebeheer. ERPGulf biedt API voor elke app of elk systeem van derden om gegevens veilig en beveiligd uit de database te halen of te pushen.

