envivo is een digitale verkoopversneller waarmee bedrijven eenvoudig aanbiedingen aan prospects en klanten kunnen personaliseren, waardoor een boeiende omgeving tussen koper en verkoper ontstaat. envivo helpt u kansen te benutten, van lead tot deal, met alles op één plek, en dit alles terwijl u naadloos integreert met uw bestaande CRM. Krijg inzichten die u nog nooit eerder had over hoe en wanneer uw verkoopinhoud wordt geconsumeerd! U kunt zelfs uw favoriete technologie voor digitale ondertekening integreren om documenten te laten ondertekenen, en een planningsoplossing toevoegen waarmee potentiële klanten eenvoudig een demo of vergadering kunnen plannen. envivo. van lead tot deal. innemend. efficiënt. elegant.

Categorieën :

Website: envivo.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan envivo.io. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.