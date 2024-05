Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Engageware is de enige allesomvattende leverancier van oplossingen voor klantbetrokkenheid, waarmee bedrijven en organisaties bij de eerste interactie aan de behoeften van hun klanten kunnen voldoen. Het end-to-end klantbetrokkenheidsplatform van Engageware wordt aangedreven door conversatie- en generatieve AI om antwoorden op routinevragen te automatiseren, directe toegang te bieden tot kennisbanken en organisaties een holistisch beeld te geven van het klanttraject. Met de overname van Aivo vertrouwen meer dan 700 organisaties in het bankwezen, de financiële dienstverlening, de detailhandel, de gezondheidszorg en het onderwijs op de oplossingen van Engageware om groei te stimuleren met hogere verkopen en conversies, de multi-channel klantervaring te verbeteren, de klantenservice te automatiseren en het aantal klanten te verminderen. werklast van het callcenter. Het platform van Engageware maakt synchrone kanaaloverdrachten en robuuste gegevens en analyses mogelijk om strategische zakelijke beslissingen te onderbouwen die groei, efficiëntie en sterkere klantrelaties stimuleren. Engageware is een portfoliobedrijf van Clearhaven Partners.

Website: engageware.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Engageware. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.