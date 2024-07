eMastered is een online audiomasteringtool ontwikkeld door Grammy-winnende ingenieurs en mogelijk gemaakt door AI. Het is bedoeld om muzikanten en muziekmakers snelle, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige audiomasteringmogelijkheden te bieden. De tool analyseert audiotracks die door gebruikers zijn geüpload en past professionele studioprocessen toe zoals EQ, compressie en verzadiging om de geluidskwaliteit te verbeteren. Een van de belangrijkste kenmerken is de mogelijkheid om de gemasterde audio te vergelijken met het originele bestand, zodat gebruikers een voorbeeld kunnen bekijken en download de verbeterde versie in WAV- of MP3-formaat. Met een abonnement kunnen gebruikers een onbeperkt aantal masters per maand downloaden. eMastered maakt gebruik van machine learning om de masteringmogelijkheden te verbeteren bij elk nummer dat het verwerkt. De AI-engine bouwt aangepaste masters die zijn afgestemd op de unieke kenmerken van elk nummer, ongeacht genre of stijl, en levert professionele resultaten op tegen een fractie van de kosten van traditionele studiomastering. De tool biedt ook een geavanceerde masteringoptie, waardoor gebruikers extra controle hebben over hun geluid. Parameters zoals compressie, EQ, stereobreedte en volume kunnen handmatig worden aangepast, zodat gebruikers het gewenste geluid kunnen bereiken en presets kunnen opslaan. eMastered beschikt ook over een AI-aangedreven referentiemastering-mogelijkheid, waarbij gebruikers een referentiebestand kunnen uploaden en de tool kunnen gebruiken analyseren de sonische identiteit en passen dat leren toe op hun eigen nummers. Deze functie helpt gebruikers dichter bij het geluid van hun favoriete muziek te komen. Over het geheel genomen biedt eMastered een snelle, gemakkelijke en betaalbare oplossing voor muzikanten en muziekmakers om audiomasteringresultaten op professioneel niveau te bereiken zonder de noodzaak van dure studiotarieven of uitgebreide masteringkennis. of ervaring.

Website: emastered.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan eMastered. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.