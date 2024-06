Alternatieven - ellty

Prezi

prezi.com

Prezi is een Hongaars presentatiesoftwarebedrijf opgericht in 2009, met kantoren in Boedapest, San Francisco en Riga. Vanaf april 2018 had Prezi meer dan 100 miljoen gebruikers die meer dan 325 miljoen openbare presentaties hadden gemaakt die meer dan 3,5 miljard keer zijn bekeken. times.Het woord p...