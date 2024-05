lementary POS is uw mobiele kassa of een complex kassasysteem, afgestemd op uw specifieke wensen. Voor één eerlijke prijs krijgt u toegang tot talloze functies die zijn ontworpen om uw bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en te versnellen, en tot een onbeperkt aantal gebruikers en aangesloten apparaten. Met Elementary POS heeft u toegang tot een flexibele verkoopmodule en een virtueel kantoor, waardoor u onderweg toegang heeft tot verkoopstatistieken, voorraadbeheer en nog veel meer. Elementary POS is ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven, freelancers en mensen die een nieuw bedrijf starten. Het is een gebruiksvriendelijk, uitgebreid systeem dat is ontworpen om met uw bedrijf mee te groeien. Of u nu één mobiele kassa nodig heeft of een complexer systeem, Elementary POS kan precies op uw wensen worden afgestemd. Je kunt het je voorstellen als een bouwspel dat je precies kunt vormgeven naar de eisen van jouw businessmodel. Binnen enkele minuten kunt u Elementary POS verbinden met externe apparaten zoals klantendisplays, keukendisplays, barcodelezers of betaalterminals, allemaal in de vorm van tablets of mobiele telefoons met Android, of gespecialiseerde apparaten. De app biedt een breed scala aan functies, waaronder verkoop, bestellen op afstand, voorraadbeheer, geavanceerde verkoopstatistieken en -rapporten, en een virtueel kantoor waarmee u uw bedrijf overal kunt beheren. U kunt een onbeperkt aantal gebruikers en kassa's aan uw account toevoegen. Elementary POS werkt op elke mobiel of tablet met Android, waardoor u niet hoeft te investeren in dure hardware.

