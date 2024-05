Edworking is een platform voor uw team en uw werk. Eén oplossing voor teams met alles wat ze nodig hebben om op afstand te werken. Al je taken, bestanden, afbeeldingen en gesprekken op één plek en gewoon een uniek abonnement. Teams gebruiken Edworking om werk te coördineren, communiceren en beheren. Onze klanten zijn overgestapt van het gebruik van vele platforms om met hun team samen te werken, zoals Trello en Jira voor taakbeheer, Slack en Zoom voor communicatie, of Dropbox en Drive om bestanden over te dragen, naar simpelweg Edworking. Dit betekent dat u niet meer hoeft te schakelen tussen apps! Sluit je aan bij onze community: https://t.me/edworkingapp

Website: edworking.com

