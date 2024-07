Education Next is een tijdschrift met opinies en onderzoek over onderwijsbeleid. Education Next is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich toelegt op zorgvuldig onderzoek van bewijsmateriaal met betrekking tot schoolhervormingen, uitgegeven door het Education Next Institute en het Harvard Program on Education Policy and Governance aan de Harvard Kennedy School.

Website: educationnext.org

