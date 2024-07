EdSource is een onafhankelijke, onpartijdige non-profitorganisatie met als missie het verhelderen van complexe onderwijskwesties en het bevorderen van doordachte beleidsbeslissingen over de verbetering van openbare scholen. Ze hebben ook een redactiekamer die gewijd is aan het behandelen van gelijkheid in het onderwijs met diepgaande analyses en datagestuurde journalistiek.

Website: edsource.org

