EDICOM, internationaal leider op het gebied van EDI en ELEKTRONISCHE INVOICING, ontwerpt platforms voor de overdracht en integratie van gegevens tussen bedrijven, waarbij altijd strikte criteria van professionaliteit, transparantie en effectiviteit worden gevolgd. EDICOM heeft de capaciteit om de juridische voorwaarden van gearchiveerde documenten en bestanden te behouden met garanties van authenticiteit en integriteit in de loop van de tijd. EDICOM is het eerste bedrijf dat is gecertificeerd door het Ministerie van Energie, Toerisme en Digitale Agenda en dat een elektronische archiveringsdienst voor de lange termijn aanbiedt onder de eIDAS-certificering voor de hele Europese Unie. EDICOM brengt diensten op de markt en levert diensten in de ASP-SaaS-modus (Application Service Provider), een model waarmee bedrijven de complexe en kostbare technologische en menselijke hulpbronnen kunnen uitbesteden die nodig zijn om een ​​EDI-oplossing uit te rollen en te beheren. Dit bedrijfsmodel wordt mogelijk gemaakt vanuit het EDICOM B2B Cloud Platform, een krachtige technologische infrastructuur met eigen ontwikkelde software, permanent geüpgradede hardware en op maat gemaakte communicatiesystemen en beheerdiensten.

Website: edicomgroup.com

