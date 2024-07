EconomyNext is een economische, financiële en politieke nieuwsdienst met een primaire focus op Sri Lanka. Het biedt onafhankelijk nieuws, analyses en commentaar op het bedrijfsleven, de economie en het beleid in Sri Lanka en de wereld. Het wordt uitgegeven door Echelon Media (Pvt) Ltd, de uitgever van het tijdschrift Echelon in Colombo. Onze rapportage is toekomstgericht en gegrondvest op een sterke klassieke liberale basis die waarden als rechtvaardigheid, rechtsstaat, individuele vrijheid, vrije handel, vrij ondernemerschap, eigendomsrechten en gezond geld omarmt.

Website: economynext.com

